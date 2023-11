Portogallo | regalo d’addio del governo dimissionario di Costa Il salario minimo sale del 7 | 9% a 820 euro

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di sabato 11 novembre 2023) Il 10 marzo 2024 ilandrà al voto ed è già cominciata la campagna elettorale con i partiti dell’opposizione irritati per la decisione del Presidente della Repubblica, Marcelo Rebelo de Sousa, di attendere quattro mesi per affidarsi al verdetto delle urne. Tuttavia ventiquattro ore dopo l’annuncio ufficiale, lo stesso capo di Stato ha firmato la legge che prevede l’aumento deldal 1° gennaio 2024. Un incremento record: si passerà infatti dai 760attuali a quota 820, pari a un aumento del 7,9%. IldelAntonioaveva raggiunto l’intesa con le confederazioni sindacali il 7 ottobre, ma la Confindustria portoghese (Cip) rifiutò di firmare il documento, nonostante una serie di misure varate per ...