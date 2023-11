Pioli | esonero dopo Lecce-Milan | i social sono un inferno

Leggi su dailymilan

(Di sabato 11 novembre 2023)media roventi, ancora una volta contro Stefanoe le scelte del tecnico. Afinisce 2-2 come a gennaio, ma con una rimonta invertita: i rossoneriandati avanti 2-0 con le reti di Giroud e Reijnders, poi nella ripresaletteralmente crollati sotto la spinta di Sansone e compagni e hanno subito il clamoroso pareggi. Su Twitter in serata è tornato in tendenza l’hashtag #Out. I tifosi chiedono ancora una volta la testa dell’allenatore:immediato. Commenti infuocati anche su Instagram: “È ora di finirla con questo scempio” scrive un tifoso. Una sostenitrice dela caldo punta il dito contro: “Il genio tiene Loftus ed Adli in panchina, fa giocare novanta minuti Krunic incadaverito…”. Un altro ...