Piogge in Toscana sulle zone già alluvionate | nuova allerta gialla per domenica 12

...nuvoloso e ci saranno isolati piovaschi sull'alta. Clima mite di giorno Sud : Il Maestrale che soffierà addosserà molte nubi sulle coste tirreniche di Sicilia e Calabria, ma senza...

Maltempo, in Toscana la situazione resta critica. Ritrovato il corpo di una donna TGLA7

firenze. La pressione atmosferica è in temporaneo aumento, ma nella giornata di domani, domenica 12 novembre, una nuova perturbazione in transito sul centro-nord Italia determinerà su parte della ...Colore giallo per Calabria, Basilicata, Puglia, Campania e Toscana. Situazione tornata sotto controllo nel corso della notte. in Toscana. A Prato, in giornata rientro sfollati della notte. Le previsio ...