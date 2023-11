Phisikk du role – Il Pd e le piazze di una volta

Leggi su formiche

(Di sabato 11 novembre 2023) C’era unala piazza, ricolma di gente portata lì da pullman in partenza in ora antelucana o addirittura la notte prima, coi cori, i viveri da casa- panino con la frittatona stile Fantozzi- e bella ciao che tenevano svegli e facevano identità. C’erano unai partiti, che erano essi stessi identità collettiva, con i loro bei congressi e le loro scuole di formazione dei dirigenti, con i loro programmi e i dibattiti infiniti nelle sezioni. C’erano unai leader, capitati alla testa dei partiti non per necessità proprietaria (o considerando la comunità politica una pertinenza personale) ma per consenso della “base”, per condivisione espressa attraverso processi democratici, per un valore speciale dimostrato in un tempo ragionevole di militanza e rappresentanza. Ecco, quando “c’era una” le ...