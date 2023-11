Permessi di soggiorno per tutti | spot Pd per l' invasione | chi porta sul palco la Schlein

Leggi su liberoquotidiano

(Di sabato 11 novembre 2023) Ellyhato pure Mamadou Kouassi alla manifestazione del Pd a piazza del Popolo, a Roma. Si tratta dell'uomo che ha ispirato il regista Matteo Garrone per “Io Capitano”, il film che mostra i pericoli che i migranti vivono a bordo dei barconi nei loro viaggi della speranza verso l'Europa. Kouassi è salito suldel Pd ed è stato accolto con un abbraccio dalla segretaria dem. “Grazie a questa piazza piena e grazie a- ha dichiarato - vediamo ragazzi italiani che viaggiano, che vanno all'estero a lavorare". “Ecco anche noi abbiamo un sogno - ha aggiunto - e troviamo sempre ostacoli davanti a noi. Ostacoli come la legge Bossi-Fini che nessuno ha avuto il coraggio cambiare. Non siamo merci. Siamo un valore aggiunto. Questa è una sfida del Pd”. Kouassi è un attivista del Centro sociale ex ...