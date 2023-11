Perde il controllo dell’automobile | 32enne muore durante la notte

(Di sabato 11 novembre 2023) Tempo di lettura: < 1 minutoEra a bordo della sua auto quando, per cause ancora in corso di accertamento, ha perso ildel veicolo finendo fuori strada. L’impatto non ha lasciato scampo ad undi Castellammare di Stabia, collaboratore di un istituto di vigilanza, che è morto poco dopo. Il grave incidente stradale è avvenuto la scorsa, intorno all’1,40, in via Cararra a Santa Maria la Carità (Napoli). Sul posto sono giunti i carabinieri della locale stazione per i rilievi. La salma è stata sequestrata a disposizione dell’Autorità giudiziaria e trasferita nell’obitorio di Castellammare. L'articolo proviene da Anteprima24.it.

