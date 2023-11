Perché a San Martino si mangiano le frittelle o “crispelle” | ricetta e tradizioni

Leggi su metropolitanmagazine

(Di sabato 11 novembre 2023) Ledi Sansono una pietanza che ha il sapore del passato. Questa ricorrenza che si festeggia l’11 novembre, è dedicata al vescovo di Tours che si attesta come uno dei santi più celebri fin dal Medioevo. Alla sua figura sono legati tanti proverbi, usanze egastronomiche in molti luoghi di Italia, ma anche d’Europa. La collocazione della sua festa nel calendario coincideva con la fine delle celebrazioni del Capodanno dei Celti , il “Samuin”. Essendo una festività pagana molto sentita nell’VIII secolo, la Chiesa pensò di trasformare i festeggiamenti celtici convertendoli in quelli dedicati al celebre San. Fino al secolo scorso in Italia, l’11 novembre cominciavano le attività dei tribunali, delle scuole e dei parlamenti. Non bisogna dimenticare i molti proverbi meteorologici legati ...