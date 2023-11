Pensioni degli statali e richieste dell' industria | cosa cambierà nella Manovra

Leggi su iltempo

(Di sabato 11 novembre 2023) Ultima tornata di audizioni la prossima settimana davanti alle commissioni Bilancio di Camera e Senato. Lunedì toccherà alle associazioni produttive, a Banca d'Italia e Istat, tra gli altri. Martedì sarà la volta'Ufficio parlamentare di Bilancio e per chiudere del ministro'Economia Giancarlo Giorgetti. Dopodiché toccherà al governo fare una sintesiemerse e mettere mano ad uno stringato pacchetto di emendamenti. La raffica di scioperi e manifestazioni in arrivo spingerebbero a dei ritocchi in particolare alla stretta alle, norma tra le più contestate. Oggi intanto è sceso in piazza il Pd, Cgil e Uil hanno proclamato tutta una serie di scioperi territoriali di 8 ore tra venerdì 17 novembre e il primo dicembre, ...