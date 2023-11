Pensioni 2024 | Opzione donna | rimediare si deve si può | CODS in piazza col PD

Leggi su pensionipertutti

(Di sabato 11 novembre 2023) Oggi 11 novembre a Roma dalle 14 indel Popolo si é tenuta la manifestazione del PD dal titolo ‘ Per un futuro più giusto. L’Alternativa c’é‘ . Tanti i temi trattati sul palco dove sono intervenuti moltissimi esperti, si é data voce alla battaglia degli studenti per il diritto allo studio e per la salute mentale. Casa, scuola pubblica, politiche per le persone con disabilità, sud, migranti solo alcuni dei temi tratatti, non poteva chiaramente mancare il comparto previdenza, si é parlato della legge di bilancio e si é data voce alle donne, le iscritte al, hanno spiegato benissimo il ‘dramma’ che stanno vivendo,dopo cheé stata cancellata dall’oggi al domani. Cancellata, perché l’attuale misura é talmente proibitiva in termini di paletti da ridurre di moltissimo la platea, al punto di divenire ...