Pensioni 2024 | l’editoriale | la cancellazione “de facto” di opzione donna

(Di sabato 11 novembre 2023) Dopo lo scempio partorito nella scorsa legge di Bilancio suo quello che ne è restato di essa non pensavo che fosse possibile peggiorare ulteriormente un istituto che nato nel 2004 doveva essere, nelle intenzioni del legislatore, una possibilità di scelta, seppur penalizzante economicamente, data alle donne che volessero uscire anticipatamente dal mondo del lavoro. Penalizzante, perché, ricordiamolo sempre, le donne che avessero scelto tale forma di pensionamento anticipato avrebbero avuto tutto l’assegno previdenziale calcolato con il sistema contributivo, con una decurtazione intorno al 25% che sarebbe durata per tutta la rimanenza in vita delle interessate. In pratica dopo i primi tre/quattro anni in cui l’erario avrebbe anticipato la corresponsione dell’assegno poi per molti anni lo Stato avrebbe avuto un notevole guadagno ...