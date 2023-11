Pd | Schlein fa il pieno a Roma | “Siamo alternativa a governo Meloni”

(Di sabato 11 novembre 2023) (Adnkronos) – “Sono felicissima, felicissima. Il nostro è un grande partito ma è andata oltre ogni aspettativa”. Ellyal termine della manifestazione Pd a piazza del Popolo non nasconde l’entusiasmo, dispensa abbracci e strette di mano ai militanti mentre ha appena finito di cantare dal palco ‘Bella Ciao’. Per la segretaria la sfida di riportare in piazza il popolo dem è vinta. Marta Bonafoni che ha condotto la regia degli interventi dal palco, la dice così: “L’ho capito quando sono salita sul palco. Quando ho visto davanti a me questa piazza tutta piena, senza vuoti, ho capito che eravamo davvero tanti”. Cinquantamila: il numero fornito dallo staff Pd. “Questa è la piazza dell’orgoglio Pd ritrovato”, gridatra gli applausi. Il Pd, insomma, c’è. L’intesa come uno schieramento da contrapporre alla destra, ...

'Da qui - dice- parte l'alternativa che vogliamo costruire al governo delle destre'. 'E' stata una manifestazione bella, sulla giustizia sociale, sulla pace, sulla scuola, sulla giustizia

Schlein in piazza: "Ho un messaggio per il governo Meloni" "Dopo un anno di governo Meloni che ha aumentato i contratti precari, smantellato l'unico strumento di…" ROMA (ITALPRESS) – "'Giorgia Meloni non vuole governare ma comandare': sono le parole di Elly Schlein, in piazza oggi a Roma per la manifestazione del Pd, in merito alla riforma costituzionale.