Pd | Schlein attacca Meloni | Non vuole governare | ma comandare | Il premier replica | Vogliamo dare più potere ai cittadini

Torna sullo ius soli la segretaria del Pd Elly. Dal palco in piazza del Popolo, nel suo intervento conclusivo alla manifestazione ... E ancora,: 'Da segretaria del Pd dico che è stato un ...

Pd in piazza a Roma. Schlein: «Da qui parte una fase nuova» Il Sole 24 ORE

Schlein: “Meloni ha fallito, costruiamo un’alternativa credibile e vincente” Agenzia Nova

Grande partecipazione per la manifestazione dem, come non si vedeva da tempo. Dalla manovra ai migranti, "in un anno di governo, non hanno prodotto nulla", attacca la segretaria. Sul palco si alternan ...(ANSA) - ROMA, 11 NOV - "'Giorgia Meloni non vuole governare ma comandare'": sono le parole di Elly Schlein, in piazza oggi a Roma per la manifestazione del Pd, in merito alla riforma costituzionale.