Pd oggi in piazza | popolo dem a Roma tra liscio e cori dei rifugiati

(Di sabato 11 novembre 2023) (Adnkronos) – Inizia a riempirsi ladella manifestazione del Pd ‘Per un futuro più giusto’, contro le politiche della destra e per costruire l’alternativa. Le bandiere del Pd si mescolano a quelle della pace. Sulle note di ‘gna mia’ arriva la nutrita delegazione di Forlì-Cesena e Ravenna, e alcuni dei suoi membri si esibiscono in un giro di, mentre ha già preso posto quella del Pdnella parte centrale didel, fronte palco. Si fa sentire forte al suo arrivo la delegazione del Movimento migrantiCaserta che entra inal coro ‘Basta razzismo, basta guerra’. Chiedono (come recitano i loro cartelli) “Permesso di sorno per tutti” e “stop bombing Gaza”. “Manca ancora molto all’inizio ...

... cittadini e turisti, protetti da calzari in plastica, hanno passeggiato su questadai mille ...e domani l'iniziativa a Firenze e si può contribuire da tutto il mondo anche per formare i ...

Oggi manifestazione in piazza del Popolo: piano viabilità anche per ... Roma Servizi per la Mobilità

Manifestazione Pd oggi a Roma in diretta. In piazza del Popolo l'avvio con l'intervento di Gualtieri: «La riscossa parte da qui» Corriere Roma

(Agenzia Vista) Roma, 11 novembre 2023 Roberto Gualtieri, Sindaco di Roma, arriva alla manifestazione del PD a Piazza del Popolo. Per lui abbracci e selfie con i sostenitori. Fonte: Agenzia Vista / ...Si riparte nel segno di Petra Vlhova. Primo slalom speciale stagionale in quel di Levi (Finlandia) e la slovacca dimostra di avere una marcia in più di tutte le sue avversarie e si impone sulla Levi B ...