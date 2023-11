Pd | Bonaccini | ' luna miele finita | opposizioni si facciano percepire'

(Di sabato 11 novembre 2023) Roma, 11 nov. (Adnkronos) - "Laditra il governo e il Paese è conclusa e credo che peggiorerà perchè le condizioni materiali delle persone peggioreranno. Ma questo non basta, serve che lesi: Senza il Pd nessuna alternativa è possibile". Così Stefanoalla manifestazione del Pd. Abbraccio con Schlein dopo l'intervento.

GATTATICO (Reggio Emilia) - Giornata in val d'Enza ieri per Stefano. Accompagnato dal sindaco di Gattatico Luca Ronzoni, il presidente della Regione ha ...e costruisce attrazioni perpark,...

Ultimo'ora: Pd: Bonaccini, 'luna miele finita, opposizioni si facciano ... La Svolta

Prove di alternativa a Meloni, il Pd in piazza: “Siamo 50mila” Il Fatto Quotidiano

Roma, 11 nov. (Adnkronos) - "La luna di miele tra il governo e il Paese è conclusa e credo che peggiorerà perchè le condizioni materiali delle persone peggioreranno. Ma questo non basta, serve che le ...Se hai scelto di non accettare i cookie di profilazione e tracciamento, puoi aderire all’abbonamento "Consentless" a un costo molto accessibile, oppure scegliere un altro abbonamento per accedere ad ...