Pazienza alza la guardia | “Ci aspetta una gara indisiosa”

Leggi su anteprima24

(Di sabato 11 novembre 2023) Tempo di lettura: 2 minuti“Siamo più consapevoli delle difficoltà che si incontrano nell’affrontare tali squadre. Sarà una partita da prendere con le pinze. Loro hanno bisogno di fare punti, noi di continuare sul nostro percorso”. Parla così Michelealla vigilia della trasferta di domani pomeriggio contro il Brindisi. “Sono più sereno rispetto al passato perché abbiamo recuperato calciatori con più fisicità, come Dall’Oglio e D’Angelo che in queste partite possono dare il proprio contributo – afferma il trainer di San Severo – Stiamo valutando la soluzione migliore. Susko? Mi ha sorpreso molto andando oltre letive. Ci sarà da fare delle scelte. Va gestito e non caricato di responsabilità”. Linea a quattro? Credo, ed è un mio pensiero, che nell’adattare un difensore in difesa, sia più facile farlo in una linea a tre. E’ una soluzione ...