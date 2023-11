Paura di volare nei bambini | come gestirla e 5 consigli per volare con i figli

Leggi su gravidanzaonline

(Di sabato 11 novembre 2023) Ladiè un fenomeno molto diffuso, non solo nei, ma anche negli adulti, tanto che non è raro che questi nella loro vita non abbiano mai preso un aereo. Molto spesso, le paure nascono da lontano e non è raro che gli adulti condizionati da questo timore siano statiche hanno avutodie non hanno mai superato questa preoccupazione. Eppure è importante aiutare i più piccoli ad affrontare anche questa situazione di difficoltà, sia per ragioni pratiche (consentire spostamenti, conoscere nuovi posti, andare in vacanza, eccetera), sia per aiutarli nel loro sviluppo e percorso di crescita. Scopriamo quindi le possibili cause delladinei ...