(Di sabato 11 novembre 2023), 11 novembre 2023 – Momenti didove i Vigili del fuoco di Cerveteri sono intervenuti, alle ore 9, con l’equipaggio della 26A per l’incendio di. Giunti sul posto i pompieri hanno trovato l’autovettura completamente avvolta dalle. L’auto eraunadiacente a delle attività commerciali. Iniziate immediatamente le operazioni di spegnimento i Vigili del fuoco hanno estinto rapidamente il rogo, mettendo in sicurezza la zona ed evitando che lesi propagassero ai negozi nelle vicinanze. Fortunatamente non si è registrato nessun ferito. Le effettive cause dell’incendio sono ancora in corso di accertamento. Sul posto presente anche la Polizia locale e la Polizia di ...

...grandeper quello che sta accadendo in queste ore tra Civitavecchia e Santa Marinella. Pare che un veicolo proveniente da Bracciano abbia forzato un posto di blocco in prossimità di. ...

Paura a Ladispoli, in fiamme un'auto parcheggiata sotto un palazzo Il Faro online

Ladispoli, ruba furgone e forza un posto di blocco: spari e inseguimento in via Aurelia. Bloccato a Civitavecchia Corriere Roma

LADISPOLI – Attimi di paura questa mattina intorno alle 9.30 in via Palermo. Per cause ancora in corso di accertamento un’auto di media cilindrata ha preso fuoco. Sul posto si sono subito portati i ...Ladispoli, 11 novembre 2023 – Momenti di paura a Ladispoli dove i Vigili del fuoco di Cerveteri sono intervenuti, alle ore 9, con l’equipaggio della 26A per l’incendio di un’auto. Giunti sul posto i p ...