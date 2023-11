Pattinaggio artistico | Ghilardi-Ambrosini secondi alla Cup Of China 2023! Azzurri in corsa per le Finals

(Di sabato 11 novembre 2023) Missione compiuta. Rebeccae Filipposalgono di colpi e conquistano una splendida seconda posizione in occasione della Cup Of2023, quarta tappa del circuito ISU Grand Prix 2023-2024 di, rimanendo in pienaper le Finali di Pechino. Una prova significativa quello del team azzurro che, dopo una pre season altalenante, era chiamata a non sbagliare e ad aumentare il livello delle proprie prestazioni. Detto, fatto: tolto infatti un passaggio a vuoto nel triplo salchow, atterrato con caduta ddama, Rebecca e Filippo hanno tenuto botta nel resto degli elementi pianificati, eseguendo la sequenza doppio axel/axel/axel oltre che i lanciati triplo lutz (atterrato con una mano sul ghiaccio) e salchow. Sfoggiando poi un ...

Adam Siao Him Fa adesso fa paura davvero a tutti. Dopo aver trionfato la scorsa settimana ad Angers superando Ilia Malinin il francese ha vinto anche la Cup Of China 2023, quarto appuntamento del Gran ...