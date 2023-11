Papa Francesco | «Se ci sono sempre più ragazzi capricciosi è perché anche i genitori lo sono»

Leggi su open.online

(Di sabato 11 novembre 2023) Se gli adolescenti sembrano, viziati e non intendono fare sacrifici, la colpa è dei, che a loro volta». A dirlo è, che oggi ha ricevuto in udienza i partecipanti alla Conferenza generale della European Parents Association (Epa). Nel corso del suo intervento, il Pontefice ha posto l’accento sulla necessità di far crescere giovani equilibrati, leali e generosi. Un compito che spetta prima di tutto ai: «Educare un figlio è una vera opera sociale,significa formarlo alle relazioni, al rispetto degli altri, alla cooperazione in vista di un obiettivo comune, formarlo alla responsabilità, al senso del dovere, al valore del sacrificio per il bene comune. Bel lavoro ...