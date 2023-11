Paolo Fox | l’oroscopo del mese di Novembre

Leggi su ilcorrieredellacitta

(Di sabato 11 novembre 2023)Fox determina la prospettiva dei segni zodiacali dividendoliperdopo la previsione iniziale di gennaio: gli aggiornamenti.Fox è una certezza all’interno delle specifiche annuali grazie alle proprie previsioni legate al mondo dello zodiaco. È un universo complesso quello che comprende lo studio e l’approfondimento dello scibile astrale. C’è chi ci crede e chi no, ma esistono anche semplici appassionati che non vedono Fox al pari di un guru, Semplicemente come un uomo da seguire per quello che dice senza farsi troppe illusioni. Spesso proprio Fox, in tal senso, ha precisato: “Io posso dare una prospettiva, ma la decodifica dei segnali dovete mettercela voi”. In parole povere: occorre capire e interpretare le parole dell’esperto senza prendere per oro colato ciò che dice. Non significa pensare si ...