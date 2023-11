Pandemia diabete. La promessa dei nuovi farmaci tra carenze - falsi e mode social

Leggi su sbircialanotizia

(Di sabato 11 novembre 2023) Il punto in vista della Giornata mondiale. Nuove molecole diventate pop sull'onda di TikTok e dell'effetto Elon Musk. "Svolta per i pazienti ma no a uso inappropriato" Era inizio marzo quando l’Agenzia italiana del farmaco Aifa pubblicava una Nota informativa importante: “L’aumento della domanda di Ozempic* (semaglutide) ha portato ache si prevede continueranno per tutto il 2023”, scriveva l’ente regolatorio nazionale, precisando che il farmaco “è indicato esclusivamente per il trattamento di adulti affetti damellito di tipo 2 non adeguatamente controllato in aggiunta alla dieta e all’esercizio fisico. Ogni altro utilizzo, inclusa la gestione del peso, rappresenta un uso off-label e attualmente mette a rischio la disponibilità per la popolazione indicata”. L’alert arrivava nel momento clou della ‘popolarità’ di semaglutide, spinta ...