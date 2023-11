Pandemia diabete. La promessa dei nuovi farmaci tra carenze - falsi e mode social

Leggi su forzearmatenews

(Di sabato 11 novembre 2023) (Adnkronos) – Era inizio marzo quando l'Agenzia italiana del farmaco Aifa pubblicava una Nota informativa importante: "L'aumento della domanda di Ozempic* (semaglutide) ha portato ache si prevede continueranno per tutto il 2023", scriveva l'ente regolatorio nazionale, precisando che il farmaco "è indicato esclusivamente per il trattamento di adulti affetti damellito di tipo 2 non adeguatamente controllato in aggiunta alla dieta e all'esercizio fisico. Ogni altro utilizzo, inclusa la gestione del peso, rappresenta un uso off-label e attualmente mette a rischio la disponibilità per la popolazione indicata". L'alert arrivava nel momento clou della 'popolarità' di semaglutide, spinta alle stelle dai dati scientifici, ma anche da piogge di video di influencer su TikTok e di involontari 'testimonial', come l'imprenditore patron di Tesla e ...