Pallavolo | Trentino e Chieri vincono negli anticipi della settima giornata di Serie A1 femminile

Leggi su oasport

(Di sabato 11 novembre 2023) Sono terminati i duedi oggi validi per laA1 2023-2024 di. Trova il primo successo in questo avvio di stagione, che dopo un match molto combattuto la spunta al quinto set contro Cuneo. Anche la seconda partita diregala emozioni e tanta battaglia, conche suda le proverbiali “sette camice” per sfiancare la resistenza di una coriacea Bergamo. L’Itascentra finalmente il primo successo stagionale dopo un avvio in cui anche il calendario non ha certo sorriso offrendo match improbi contro Scandicci, Novara e Milano. Le padrone di casa hanno avuto la meglio in quella che è stata un’autentica battaglia, battendo ...