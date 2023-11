Pallanuoto femminile | Ekipe Orizzonte Catania ancora a valanga | risultati e classifica della settima giornata

Leggi su oasport

(Di sabato 11 novembre 2023) Disputati oggi gli ulteriori cinque matchdel campionato di Serie A1 di. Dopo l’anticipo di ieri che ha visto prevalere nel big match il Plebiscito Padova sulla SIS Roma, ecco il settimo successo in altrettante partite per L’che non ha davvero rivali in regular season. Successi anche Rapallo e Trieste, che agguantano la Roma al terzo posto in graduatoria, mentre successo esterno di misura per il Brizz Nuoto che fugge dalla zona retrocessione. Riviviamo tutti i match con ie laag. 7^venerdì 10 novembre PLEBISCITO PADOVA-SIS ROMA 9-6 (2-1, 3-2, 2-1, 2-2) sabato 11 novembre OLIO DI ...