Palermo-Cittadella domenica 12 novembre 2023 ore 16 | 15 | formazioni ufficiali | quote | pronostici | convocati

(Di sabato 11 novembre 2023) Ilha ritrovato la vittoria dopo tre partite, delle quali due perse, nel recupero della seconda giornata giocato mercoledì contro il Brescia, battuto 1-0 con gol di Mamadou Coulibaly, e ovviamente punta al bis per restare in scia al treno della promozione diretta. Anche il, quattro giorni dopo i rosanero, aveva ritrovato la InfoBetting: Scommesse Sportive e

Commenta per primo Tredicesima giornata di Serie B che si chiude oggi con 4 gare alle 16:15. Il Parma capolista fa visita al Lecco per allungare in vetta. Ilinsegue e ospita il; sfide calde tra Spezia e Ternana e nel derby lombardo tra Brescia - che ha salutato Gastaldello - e Cremonese.

Palermo – Cittadella, le formazioni ufficiali Stadionews.it

A Palermo arriva il Cittadella, Corini: "Faccio fatica a comprendere le critiche, ma vado avanti" PalermoToday

PALERMO: 22 Pigliacelli, 4 Gomes, 5 Lucioni, 6 Stulac, 9 Brunori (cap.), 10 Di Mariano, 11 Insigne, 15 Marconi, 31 Aurelio, 37 Mateju, 80 Coulibaly.Queste le formazioni ufficiali della gara Palermo-Cittadella, valevole per la 13a giornata del Campionato Serie BKT 2023-2024, in programma alle ore 16.15. PALERMO: 22 Pigliacelli, 4 Gomes, 5 Lucioni, ...