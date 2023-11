Palazzo Chigi tenga duro contro l' eurofregatura

Leggi su liberoquotidiano

(Di sabato 11 novembre 2023) Il governo italiano ha fatto bene a tenere il punto e a non piegarsi al solito aut aut tedesco sulla riforma del Patto di stabilità. In sintesi: già il testo base predisposto da Paolo Gentiloni era assai discutibile, come vedremo; ma l'eventuale pretesa di Berlino (di fatto una pistola puntatadi noi) di imporre ad alcuni paesi, in alcune circostanze e in situazioni critiche, un rapporto deficit/Pil perfino inferiore al 3% è e resta irricevibile. Significherebbe erodere qualunque significativo margine per tagliare le tasse nei prossimi annidi legislatura, tanto per fare un esempio. Da questo punto di vista, un atteggiamento non remissivo e combattivo potrà solo giovarci. Esattamente il contrario di quanto sostenuto da alcuni osservatori eurolirici e da quanti (ieri, Repubblica) si sono affrettati a dichiarare l'Italia isolata, come se Giancarlo Giorgetti ...