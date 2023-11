Pagelle Juve-Cagliari | Bremer non lo passi mai | Dossena si traveste da goleador VOTI

(Di sabato 11 novembre 2023) I top e flop e iai protagonisti del match valido per la dodicesima giornata di Serie A 2023/24:Ledei protagonisti del match tra, valido per la dodicesima giornata del campionato di Serie A 2022/2023.NTUS: Szczesny 6.5; Gatti 6,7.5, Rugani 7; Cambiaso 6 (87? Nicolussi Caviglia SV), McKennie 7, Locatelli 6, Miretti 5.5 (65? Iling 6), Kostic 7; Kean 6 (65? Vlahovic 6), Chiesa 6.5 (80? Milik SV). All. Allegri 6.5: Scuffet 6; Zappa 5,7, Goldaniga 6, Augello 5.5; Jankto 6.5 (88? Pavoletti SV), Prati 5.5, Makoumbou 5.5; Viola 5.5 (66? Oristanio 6); Luvumbo 5 (71? Shomurodov 6), Petagna 5.5 (46? Lapadula 6). All. ...

Game over all'Allianz Stadium di Torino: i bianconeri si impongono in un match in cui Viola e compagni si sono ben comportati ...La sfida Juventus-Cagliari si conclude con la vittoria dei bianconeri per 2-1. LE PAGELLE DELLA JUVENTUS SZCZESNY 6 Dopo 615 minuti la sua imbattibilità si arresta per colpa di ...