Pagelle Feralpisalò-Bari 3-3 | voti e tabellino Serie B 2023 2024

Leggi su sportface

(Di sabato 11 novembre 2023) Ledi3-3, match della 13a giornata diBKT ’23-’24 in programma allo stadio ‘Leonardo Garilli’ di Piacenza. Al 7? c’è l’1-0 ospite con il colpo di testa di Nasti. Tre minuti dopo per gli ospiti c’è la chance del 2-0: Diaw si procura un rigore, ma Pizzignacco intuisce e respinge il tiro dagli undici metri. Ad inizio ripresa c’è il raddoppio: Sibilli lascia partire un mancino da fuori area che non lascia scampo a Pizzignacco. Un autogol di Di Cesare riporta in gara la Feralpi, che pareggia poco dopo con Zennaro, prima di completare il sorpasso col tocco in rete di Sau. Ilperò c’è e pareggia con il nuovo entrato Achik. Le(3-5-2): Pizzignacco 7; Bergonzi 6, Ceppitelli 5.5, Martella 6; Felici 7, Zennaro 7.5 (87? ...