Osimhen | rientro previsto contro l’Atalanta

Condizioni Victore rinnovo Napoli - Importanti novità che riguardano Victordel Napoli trae rinnovo . Il bomber azzurro manca ormai da tempo al club e per questo ...

Osimhen, il rientro è più vicino: già in panchina con l'Atalanta ilmattino.it

Victor Osimhen: rientro e rinnovo, le ultime - calcionapoli24.it mobile CalcioNapoli24

Nando Orsi, ex portiere e allenatore, è intervenuto a ‘Giochiamo D’Anticipo’ su Televomero. Queste le sue dichiarazioni sul Napoli: “Garcia colpevole per il pareggio ...Il Napoli si è allenato questa mattina all'SSCN Konami Training Center. Gli azzurri preparano il match contro l'Empoli, in programma domenica alle ore 12.30 allo Stadio Maradona per… Leggi ...