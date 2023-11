Oscar 2024 | lista aggiornata dei favoriti nelle categorie principali

(Di sabato 11 novembre 2023) Le nostre previsioni sull'awards season americana, con le classifiche aggiornate su, sfidanti e potenziali sorpresedegli. Nel pieno del più imponente sciopero che Hollywood abbia vissuto negli ultimi decenni, con quasi tutte le produzioni bloccate da mesi e i festival disertati dalla maggior parte delle star, l'imminente stagione dei premi rischia di risultare abbastanza atipica, con campagne promozionali che al momento non possono contare sulla consueta presenza degli attori. Questa situazione, che ha già portato al rinvio di titoli importanti (fra cui Dune - Parte due, rimandato al prossimo anno), quanto influirà sulla corsa agli? Mentre proseguono le trattative fra gli studios americani e la ...

Oscar 2024 Miglior colonna sonora: i film in pole position per la nomination (previsioni novembre) Fai Informazione

Io Capitano, il film di Matteo Garrone candidato agli European Film Awards Sky Tg24

Le biciclette in queste settimane stanno ri­posando e i loro cavalieri stanno godendo una meritata vacanza al termine di un’altra stagione intensa e spettacolare. Tra poco, però, per tutti sarà tempo ...Arriverà in sala nell’estate del 2024 il secondo capitolo di “Inside Out”, il film vincitore del premio Oscar nel 2016 che torna ...