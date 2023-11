Oroscopo Branko sabato 11 Novembre 2023 | Cancro ottimista

(Di sabato 11 novembre 2023) L’diper oggi,11Ariete Nel corso delle prossime ore cercate di chiudere le porte al passato, dovete andare avanti: le idee ci sono, i progetti pure, dovete solo pensare al futuro. Ciò non toglie che a fine giornata possiate dedicarvi alle vostre passioni e al relax. Toro Avete tanti problemi, alcuni anche urgenti, da risolvere, ma oggi –11– riuscirete nell’impresa, che inizialmente vi sembrerà impossibile. Gemelli Voi riuscite a lavorare in gruppo e a farvi amare, ma cercate di non sprecare energia. Siete un po’ presuntuosi, a volte egocentrico, quindi dovete placarvi un po’. Prudenza…L’ottimismo è cosa vostra: siete positivi, energici, ma oggi dovrete evitare di fare delle scelte ...

Scorpione per l'dioggi sarà una giornata romantica. Sagittario sembra che trascorrerai un tranquillo weekend. Capricorno sarà una piacevole domenica. Acquario potresti dover ...

Hey Sagittario, sembra che l'universo abbia un paio di sorprese per te. Non è tutto rosa e fiori, ma neanche una tempesta in arrivo. La tua compatibilità con gli altri potrebbe oscillare più del ...Oroscopo e previsioni di Branko e Paolo Fox 11 Novembre, tutte le novità in amore lavoro e salute per i segni. Scopri i dettagli.