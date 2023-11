Olivetti by D1 Milano | la collezione di orologi tra tradizione e innovazione

Leggi su lopinionista

(Di sabato 11 novembre 2023)by D1nasce dall’incontro di due mondi apparentemente diversi ma uniti da un minimo comune denominatore: il design. L’ispirazione che ha guidato D1è l’inconfondibile “Stile”, una cultura che ha saputo permeare ogni fase della vita aziendale e che ha affidato al design un ruolo centrale per comunicarla, facendone la storia. Una corsa all’eccellenza, una modalità unica di rappresentazione dell’azienda simbolo della storia industriale italiana. La bellezza è stata il meccanismo che ha condizionato e influenzato tutti i percorsiani, riflettendosi su prodotti, architetture, comunicazione e brand, divenuto patrimonio universale conosciuto non solo in Italia, ma nel mondo. Una creatività al servizio del design e che rinuncia all’orpello per comunicare in modo ...