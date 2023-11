Olimpiadi Milano-Cortina | Abodi | “Bob a Cortina? Possiamo ancora risolverla tra di noi”

Leggi su sportface

(Di sabato 11 novembre 2023) Sull’organizzazione delle prossimeInvernali2026 “Veneto e Governo sono in perfetta sintonia“, lo ha ripetuto durante la visita di Fieracavalli di Verona il Ministro dello Sport Andrea. “tra di noi – sottolinea alle domande dei giornalisti che riguardano le incognite sulla pista da bob di– e probabilmente avremmo già risolto. Le questioni sono tecniche, indubbiamente è un tema serio che va affrontato seriamente“. Il Ministro continua: “Noi sappiamo gli impegni che sono stati assunti quando si è consolidata la candidatura e stiamo cercando di capire come mantenere fede alle promesse fatte, intanto mantenendole in Italia.è ...