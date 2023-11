Oblio oncologico | lo sfogo di Carolina Marconi | “Mi hanno chiesto di non parlarne più sui social perché la legge deve passare così…”

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di sabato 11 novembre 2023) Durodisui. La showgirl e attrice, che ha vinto la sua battaglia contro un tumore al seno, è tornata a parlare dell’. In particolare l’ex concorrente del Grande Fratello non ha mai nascosto il suo scetticismo sugli attuali contorni della, passata alla Camera e che dovrà approdare al Senato, che prevede che per accedere a determinati servizi, non sia più necessario fornire informazioni sul proprio stato di salute una volta trascorsi dieci anni dalla fine del trattamento di patologie neoplastiche, senza episodi di recidiva. Periodo che si riduce a cinque anni nel caso in cui il tumore sia insorto prima del 21 anni di età. Secondo l’attrice, però, questi 10 anni sono troppi. E per questo più volte, soprattutto via ...