Nuoto | Benedetta Pilato dà spettacolo nei 100 rana al Nico Sapio Ceccon e Quadarella vincenti e Zazzeri a Otopeni

Leggi su oasport

(Di sabato 11 novembre 2023) Andata in archivio la seconda e ultima giornata della 49ma edizione del Trofeo, tradizione meeting diin vasca corta che si terrà presso il Complesso Polisportivo Sciorba di Genova. Una competizione utile per definire la squadra che prenderà parte agli Europei nella vasca da 25 metri di(Romania), che vedrà la presenza di tanti nuotatori della squadra italiana. Missione compiuta in questo senso per Lorenzoche nei 100 stile libero ha centrato la qualificazione per la rassegna continentale con il crono di 46.69. Alle sue spalle Paolo Conte Bonin (47.67) e Giovanni Carraro (47.82). Nei 100donne è andato in scena lo show di. La pugliese, ieri a segno nei 50, ha concesso il bis con il primato della ...