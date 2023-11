Notte di incidenti stradali | due vittime a Manziana e una a Gallicano

Leggi su iltempo

(Di sabato 11 novembre 2023) Unadiin provincia di Roma. Due giovanissimi sono morti schiantandosi con l'auto su cui viaggiavano a. I ragazzi di 20 e 21 anni erano a bordo di una Fiat Punto e stavano percorrendo via Braccianese quando, alle 3.30 circa, all'altezza dell'incrocio con via degli Scopetoni, si sono schiantati contro un grosso albero. I carabinieri della Stazione di Anguillara Sabazia sono intervenuti unitamente al personale del 118 ed hanno accertato che per i due ragazzi non c'era nulla da fare. Le indagini, che hanno lo scopo di ricostruire l'esatta dinamica di quanto accaduto e condotte dai carabinieri, sono in corso. Sempre ieri sera un uomo di 60 anni è morto anel Lazio in un incidente stradale avvenuto in via Pedemontana, altezza km1. L'uomo era alla guida ...