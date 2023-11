Notebook MSI Modern 15 scontato di 400€

Leggi su pantareinews

(Di sabato 11 novembre 2023) , MSI Thin GF63di 300€ e MacBook Air 2022 con chip M2di 150€. Offerteper tutti: gaming, intrattenimento, studio, lavoro. Ricorda che le offerte Amazon vanno prese al volo perché possono cambiare o terminare in qualsiasi momento e di conseguenza i prezzi possono variare e differire da quelli seguenti per cui, se hai un interesse verso un prodotto in particolare, non esitare ad acquistarlo. Tablet economici fino a 160€: Samsung, Lenovo, Huawei Vedi su Amazon Apple PC Portatile MacBook Air 2022 con chip M2: display Liquid Retina 13,6?, 8GB di RAM, 256GB di archiviazione??????? SSD storage, tastiera retroilluminata; color??????? Mezzanotte Prezzodell’11%: 1199€ invece di 1349€ Vedi su Amazon MSI Thin GF63 12VF-291IT,Gaming, 15.6? FHD 144Hz, Intel ...