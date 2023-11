Nord Stream 2 | la rivelazione del Washington Post | «Fu l’Ucraina a far saltare in aria il gasdotto»

Leggi su open.online

(Di sabato 11 novembre 2023) Un ufficiale militare ucraino avrebbe coordinato il bombardamento al. Lo rivela oggi il, citando funzionari americani ed europei informati del dossier. Roman Chervinsky – questo il suo nome -, un colonnello 48enne, pluridecorato, che ha prestato servizio nelle forze per le operazioni speciali di Kiev, avrebbe gestito la logistica e il supporto a una squadra di sei persone che, affittando una barca a vela sotto falsa identità e utilizzando attrezzature per immersioni subacquee, avrebbe piazzato l’esplosivo per farinle tubature delsotto il Mar Baltico nel settembre 2022. In quell’occasione, l’attacco ha causato enormi perdite negli impianti1 e 2, ...