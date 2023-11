“Non ce la faccio” Tale e Quale | Cristiano Malgioglio si sente male in diretta La scena più trash

Leggi su caffeinamagazine

(Di sabato 11 novembre 2023)Show, l’uscita a sorpresa del giuratotv. Colpi diche si sono susseguiti fino all’ultimo davanti alle telecamere del programma condotto da Carlo Conti. Il Torneo dei Campioni ha da poco concluso la tredicesima edizione dello show, e non senza sorprese. Primo tra tutti il colpo didella proclamazione della vincitrice, ma anche prima, quando nel bel mezzo della messa in onda, uno dei giurati ha avvertito che qualcosa non stava andando per nulla bene.lo dice chiaramente aShow. La vicenda è accaduta dopo l’esibizione della coppia Paolantoni e Cirilli nelle vesti degli ABBA che si sono aggiudicati 25 punti in classifica definitiva. Ma per tornare al giurato, ebbene, ...