«Noi Boomers eravamo sicuri che - lavorando | sacrificandoci | lottando - avremmo visto i sogni diventare realtà» E per molti Baby Boomer è sinonimo di generazione fortunata E' davvero così?

(Di sabato 11 novembre 2023)– abbreviazione di(chi è nato fra il 1946 e il 1964) – per la Treccani è usato in senso ironico e spregiativo dai Millennials e dalla Gen Z: un po’ l’equivalente del (issimo) “matusa”. Per qualcuno, invece, èdi “”. «Ecco, in questa definizione sì, mi riconosco: abbiamocreduto che il futuro fosse nostro. Se lavoravi, se ti sacrificavi, se lottavi, se tenevi duro i tuoisarebbero diventati. Sono nata in una città provinciale come Trieste e guardando il golfo immaginavo il mondo al di là dell’orizzonte: avrei potuto conquistarlo» dice Giovanna Botteri. ...