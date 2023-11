Noel Gallagher | divorzio milionario da Sara MacDonald E lei vola a Ibiza per festeggiare

(Di sabato 11 novembre 2023) Continua l’annus horribilis di. Il 2023 non era iniziato per niente bene, per l’ex Oasis, che ora divorzia dalla mogliedando seguito alle indiscrezioni che li vedevano ormai separati da molto tempo. Il primo a parlare della rottura era stato il Daily Mirror, ma solo nella giornata del 10 novembre è diventato tutto ufficiale. Si parla inoltre di un super risarcimento che pare sia destinato all’ormai ex moglie: oltre alla villa nell’Hampshire, che vale 8 milioni di dollari, sarebbe pronto anche un assegno da 20 milioni. L’accordo per ilSecondo quanto riporta il Daily Mail, sembra chesia rimasta nella villa di famiglia nell’Hampshire, mentresi sarebbe trasferito in ...

Prima gli ha dedicato un'emoticon da pagliaccio poi lo ha beccato anche a voce. A Marco Materazzi l'ironia mostrata nei confronti dell'Inter dall'ex leader degli Oasisnon è proprio andata giù. Il cantante durante il concerto andato in scena al Forum di Assago, ha dedicato agli interisti la canzone Don't look back in anger, facendo vedere al pubblico ...

Noel Gallagher divorzia e la moglie ottiene un assegno da 20 milioni di sterline La Gazzetta dello Sport

Per Noel Gallagher divorzio milionario dalla seconda moglie Sara MacDonald che festeggia a Ibiza. Lui è in tour con il nuovo album influenzato dalla separazione ...Quest'anno non si sta concludendo nel migliore dei modi per Noel Gallagher: l'ex Oasis, infatti, sta divorziando da Sara MacDonald. Si tratta di uno scioglimento del vincolo ...