Nitto ATP Finals | Jannik Sinner | “Ci sarà da divertirsi”

Leggi su metropolitanmagazine

(Di sabato 11 novembre 2023) Si avvicina sempre di più l’inizio delleATPe già in questi giorni non sono mancate le sorprese. La prima è l’assenza pressoché certa di Tsitsipas dalla competizione per via di problemi fisici accusati negli allenamenti. Per il resto invece, niente di nuovo all’orizzonte e così ieri si sono svolte alcune conferenze stampa di presentazione da parte dei tennisti. Tra loro ha parlato anche il tennista altoatesino, numero 4 del ranking mondiale che spera di uscire dal torneo con un bel risultato. Queste dunque le parole diin vista delleATPATP: “Arrivo con una buona condizione mentale” Crediti foto:...