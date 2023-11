Nino D’Angelo torna a Latina con ‘Il Poeta che non sa parlare – Tour 2023’

Leggi su ilfaroonline

(Di sabato 11 novembre 2023). 11 novembre 2023 – nuova data a, dopo quella del 7 dicembre, per, con ‘Ilche non sa, venerdì 8 dicembre, di nuovo al Teatro D’Annunzio di, nell’ambito della stagione teatrale promossa dal Comune die ATCL Circuito multidisciplinare del Lazio, sostenuto dal MIC Ministero della Cultura e dalla Regione Lazio, in collaborazione con Ventidieci. “Ho deciso dire sui palchi anche nel 2023 per ringraziare ancora una volta il mio pubblico che anche in quest’ultima estate ha dimostrato di amarmi. E anche per dare la possibilità a chi non ha avuto la possibilità di vedermi in questi ultimi anni di poterlo fare in occasione di questo ...