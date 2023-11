Niente bandiere palestinesi Figuraccia-Pd | cosa spunta nella piazza della Schlein

Leggi su liberoquotidiano

(Di sabato 11 novembre 2023) Nonostante le premesse, era inevitabile che alcunessero nel bel mezzomanifestazione del Pd organizzata adel Popolo, a Roma. Gli sforzi dei dem sono stati vani, un paio disono sfuggite al servizio addetto alla sicurezza: per evitare polemiche il Pd ha cercato in tutti i modi di impedire che ci fossero riferimenti diretti alla Palestina, ma sarebbe stato contro natura dato che la sinistra è fortemente schierata in questo senso, a maggior ragione se è vero che, come sostengono gli organizzatori, ci sono quasi 50mila persone in. Tra gli arrivi più “rumorosi” si segnala quellodelegazione del movimento migranti rifugiati di Caserta, che si è presentata al coro ...