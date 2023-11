Nicole Conte conferma di aver ricevuto schiaffoni da Letizia Petris | “Mi ha manipolata”

Leggi su biccy

(Di sabato 11 novembre 2023)ha deciso di mettere un punto definitivo surilasciando una lunghissima intervista a FanPage dove hato quello che ha scritto su Instagram, ovvero di essere stata picchiata da lei. Nel dettaglio la gieffina avrebbe alzato le mani nei suoi confronti in due occasioni, entrambe le volte il giorno del suo compleanno. Si tratterebbero didati sempre davanti ad altri testimoni. “È vero che i suoi genitori non accettavano la nostra storia” – ha dichiarato– “Tanto che il primo periodo lo abbiamo vissuto frequentandoci di nascosto. In tutto è durata circa tre anni ma è stata una relazione malata. C’era sempre qualcosa, un “ti lascio per il motivo X”. Spariva, poi tornava di nuovo. La nostra relazione ...