‘Nicaragua’ | di Tiziano Scrocca per Momo Edizioni

Leggi su europa.today

(Di sabato 11 novembre 2023) I testi di questa raccolta (monologhi, poesie, «pezzi» comici) sono sassate al cuore.L’autore –, di professione attore ma rigorosamente non famoso – prende bene la mira, ti trascina con le sue parole e con i suoi versi spesso rimati in romanesco (e anche no), e poi all’improvviso...