Nibali | ' Per costruire serve tempo Ganna è il nostro simbolo'

C'era anche Vincenzoal Giro d'onore della FCI a Milano. Ecco le parole dell'ex campione siciliano al microfono di Ciro ...

Nibali futuro ct della Nazionale «Ora come ora dico no. Ma magari ... Bicisport

Ciclismo, Nibali studia per diventare tecnico. E c'è chi pensa a lui come futuro CT Virgilio Sport

A Milano, al Teatro Manzoni, è andato in scena il Giro d'Onore 2023, serata in cui si sono celebrati i trionfi del ciclismo italiano ...Il ventitreenne corridore comasco, infatti sembra destinato ad accasarsi al Q36.5 Pro Cycling Team, la formazione svizzera che ha in Vincenzo Nibali il suo consigliere tecnico.