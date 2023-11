Newcastle | Neves per sostituire Tonali? Howe | 'Ci piace da quando era ai Wolves'

Semplicemente, ilnon potrebbe prendere Rubenpagandogli solo l'ingaggio, come pareva potesse succedere. Nel frattempo, oltre al caso - limite del Manchester City, il Chelsea potrebbe ...

Ruben Neves potrebbe andare in prestito al Newcastle, e sarebbe un grosso problema Undici

Phillips, il Newcastle può farsi da parte: "Magpies" su Ruben Neves, ma serve la deroga della Premier... Tutto Juve

Patrick Dorgu alla Juventus Come riportato da TMW, per il momento ci sono anche squadre italiane interessate al giocatore del Lecce, una delle principali rivelazioni stagionali. Il terzino sinistro ...Phillips Juve, si defila una pretendente NOVITÀ dall’Inghilterra, cosa filtra sul centrocampista del City Come riportato dal quotidiano inglese Inews, il Newcastle potrebbe virare su Ruben Neves per ...