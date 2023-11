Netanyahu gela tutti su Gaza | a chi andrà il controllo della Striscia

Leggi su iltempo

(Di sabato 11 novembre 2023) Il primo ministro israeliano, Benjamin, ha annunciato con fermezza che Israele si opporrà al ritorno dell'Autorità Nazionale Palestinese (Anp) adopo la fineguerra contro Hamas. Durante una conferenza stampa a Tel Aviv,ha dichiarato categoricamente che non consentirà l'instaurazione di un'autorità civile che promuova l'odio verso Israele, incoraggiando la violenza contro gli israeliani e minacciando l'esistenza stessa dello Stato ebraico: "Non potrà esserci un'autorità che educa i propri figli a odiare Israele, a uccidere gli israeliani, a eliminare lo Stato di Israele, non potrà esserci un'autorità che paga le famiglie degli assassini in base al numero di quanti (israeliani, ndr) hanno ucciso". Ha poi criticato apertamente il presidente dell'Anp, Mahmoud Abbas: “Non può ...