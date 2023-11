Nessuna speranza per Indi | scatta l' ora X | stop ai supporti vitali

Leggi su iltempo

(Di sabato 11 novembre 2023) In tutta probabilità sono gli ultimi istanti di vita perGregory. "Abbiamo azionato ogni procedura dei trattati internazionali, abbiamo offerto trasferimento, cure, collaborazione. L'Italia ha fatto il possibile su richiesta dei genitori, ma ha trovato solo muri. Oggi verso le 11 il sistema inglese staccherà i", ha scritto su X l'avvocato Simone Pillon, cofondatore del Family Day che sta seguendo la famiglia Gregory in Italia in questi giorni. La giustizia inglese ha deciso sulla piccola, di soli 8 mesi, affetta da una gravissima patologia mitocondriale. Oggi il trasferimento in un hospice e il distacco dalle macchine che la mantengono in vita. All'inizio si era pensato a lunedì, lasciando quunaper una svolta, con la richiesta del governo italiana sulla base della ...